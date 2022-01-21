На Одещині поліцейські підозрюють дев'ять людей у змові та шахрайстві з нерухомістю. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.
За даними слідства, протягом 2018-2020 років спільники присвоювали земельні ділянки у селі Лиманка та розпродували їх. Всього підозрювані отримали у розпорядження понад 50 соток наділів Таїровської селищної ради.
Організатором угрупування вважають 46-річного місцевого жителя. Він залучив до "справи" родичів та знайомих. В поліції стверджують, спільники підроблювали документи та безкоштовно отримували у приватну власність землі. Завдяки махінаціям правопорушники отримали понад дев’ять мільйонів гривень.
Наразі фігурантам справи оголосили підозри за ч.3 ст.27Види співучасників, де організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. , ч.4 ст.190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою., ч.3 та 4 ст.28Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією., ч.3 ст.358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. ККУ. Якщо провину звинувачуваних доведуть, їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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