На Одещині поліцейські підозрюють дев'ять людей у змові та шахрайстві з нерухомістю. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, протягом 2018-2020 років спільники присвоювали земельні ділянки у селі Лиманка та розпродували їх. Всього підозрювані отримали у розпорядження понад 50 соток наділів Таїровської селищної ради.

ГУ Нацполіції в Одеській області Будинки, які знаходяться на незаконно отриманій землі в селі Лиманка

Організатором угрупування вважають 46-річного місцевого жителя. Він залучив до "справи" родичів та знайомих. В поліції стверджують, спільники підроблювали документи та безкоштовно отримували у приватну власність землі. Завдяки махінаціям правопорушники отримали понад дев’ять мільйонів гривень.

ГУ Нацполіції в Одеській області Печатки, які використовували спільники під час махінаціями із земельними ділянками

Наразі фігурантам справи оголосили підозри за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 та 4 ст.28, ч.3 ст.358 ККУ. Якщо провину звинувачуваних доведуть, їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

ГУ Нацполіції в Одеській області Технічні паспорти, які підробляли шахраї у селі Лиманка

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