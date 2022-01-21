У Мелітополі планують облаштувати парк за майже 80 мільйонів гривень

У Мелітополі збудують урбан-парк з майданчиками для занять спорту та активного відпочинку. На облаштування парку заплановано 79 847 312 гривень.

Про це повідомляє Запорізький проєкт розслідувань з посиланням на систему державних закупівель “Прозоро”.

Урбан-парк мають побудувати на території міського парку імені Горького впродовж 2022 року.

Департамент капітального будівництва та ЖКГ Мелітопольської міськради оголосив два тендери на облаштування парку.

Як зазначено у матеріалах першого тендеру, в парку планують зробити велосипедну трасу та скейт-майданчик. Також на території встановлять громадський туалет, інформаційні стенди, нове електроосвітлення, доріжки та газон.

Очікувана вартість цієї закупівлі складає 32 985 198 гривень.

У другому тендері йдеться про влаштування майданчиків для футболу, стрітболу, баскетболу, встановлення конструкцій для паркуру та воркауту.

Також встановлять майданчики для настільного тенісу, йоги та дитячий ігровий майданчик, нові урни та лави, а ще – 3 велопарковки.

Очікувана вартість цієї закупівлі становить 46 862 114 гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій щодо двох закупівель — 24 січня. Аукціони з визначення переможця призначили на 25 січня.

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