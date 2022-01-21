Прокуратура звернулася до суду, щоб зберегти пам’ятки архітектури – будинки, що розташовані по вулицях Соборній та Грецькій у Херсоні.
Про це написано на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.
У повідомленні йдеться, що будівлі, розташовані на цих вулицях з 1990 року, мають статус пам’яток архітектури та занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як об’єкти культурної спадщини. Відповідно власники цих будівель мають укласти охоронні договори, в яких прописаний рeжим використання пам’ятки та відповідальність за його порушення, види реставраційних або ремонтних робіт.
Однак власники й досі не оформили такі охоронні договори.
Прокуратура звернулась до адміністративного суду з позовами до власників будівель – пам’яток архітектури, щоб вони уклали охоронні договори.
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