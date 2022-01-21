За підсумками 2021 року в Дніпропетровській області зареєстрували 15 144 дорожньо-транспортних пригод, це на майже 15% більше, ніж у 2020 році, коли сталося 12 809 аварій. Про це на пресконференції в інформаційному центрі «Наше Місто» 21 січня повідомив старший інспектор пресслужби Патрульної поліції Дніпропетровської області Павло Карманов.

За даними речника патрульної поліції, за рік в області зафіксували 2 тисячі аварій з травмованими, що на майже 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

2021 року на Дніпропетровщині в ДТП загинули 269 людей.

«Поширеними видами дорожньо-транспортних пригод залишається зіткнення, наїзд на перешкоду, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, що загалом складає 91,85% від усіх дорожньо-транспортних пригод», – сказав він.

За словами Павла Карманова, основними причинами ДТП з травмованими в області є перевищення безпечної швидкості руху, а також порушення правил маневрування, проїзду перехресть та пішохідних переходів.

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