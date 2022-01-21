COVID-19: на Хмельниччині виявили 1034 нових випадків інфікування

На Хмельниччині станом на 13 годину 21 січня лабораторно підтвердили 1034 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 243 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 3 жителі області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 1854 дослідження методом ПЛР, 82 – методом ІФА, 677 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

445 – Хмельницький район;

304 – Шепетівський район;

285 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 6312 людей: 675 лікується стаціонарно, 5637 – амбулаторно. З них 563 – діти, 175 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 34,8%. В лікарнях перебувають 675 хворих, 48 – з підозрою.

Станом на 13:00 годину 21 січня в Хмельницькій області зареєстровано 152966 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9420 – діти, 6151 – медпрацівники. Одужали від хвороби 143216 людей (93,6% від підтверджених випадків), з них 8857 – діти, 5936 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3438 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 13.00:

Хмельницький район: всього випадків – 91010; з них лікуються – 3065; одужали – 86154; летальних – 1791

Шепетівський район: всього випадків – 28931; з них лікуються – 1777; одужали – 26437; летальних – 717

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 33025; з них лікуються – 1470; одужали – 30625; летальних – 930

Що відомо