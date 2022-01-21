Замаскували під масажні салони: у Херсоні викрили місця розпусти

У Херсоні викрили групу людей, яка організувала мережу місць розпусти. Працювали заклади під виглядом масажних салонів.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Організатор групи - 40-річний житель Дніпра. Він разом зі спільниками відкрили масажні салони у Херсоні, працівниці яких надавали сексуальні послуги. Вартість "масажу" становила від 800 до 9 000 гривень.

фото: поліція Херсонської області/Facebook

При обшуку поліцейські затримали 11 жінок та вилучили речові докази: камери відеоспостереження, мобільні термінали, секс-іграшки, одноразову спідню білизну та інше.

За даними поліції, ця група діяла на території 15 областей України та в Херсоні.

фото: поліція Херсонської області/Facebook

Наразі ведеться слідство. Організатору та членам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

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