У Львові учні старших класів повернуться до офлайн-навчання

У Львові через зростання захворюваності на COVID-19 з понеділка, 24 січня, протягом двох тижнів учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Таке рішення сьогодні, 21 січня, ухвалила міська комісія з ТЕБ і НС. Про це під час брифінгу повідомив мер Львова Андрій Садовий.

На дистанційну форму навчання на два тижні перейдуть учні середньої та старшої ланки. Також у офлайн-режимі працюватимуть гуртки, позашкілля та музичні школи.

"Ситуація не просто загрозлива. Такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили. Сьогодні (21 січня, — ред.) на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих —орієнтовно 10 тисяч, велика частина дітей на самоізоляції і частина не приходить, тому що цілі класи перейшли на дистанційне навчання. Є прохання від директорів шкіл, вчительського середовища, щоб ми на два тижні старші класи відправили на дистанційне навчання. Мова йде про 5-11 класи", — каже мер Львова.

Наступного тижня міська комісія з ТЕБ і НС ухвалюватиме рішення щодо молодшої школи. Для цього проаналізують динаміку захворюваності серед школярів 1-4 класів.

Що відомо

На ранок 21 січня на Львівщині зареєстрували 1989 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 331 людина одужала, 8 – померли.

У Львівській дитячій клінічній лікарні, що на вулиці Орлика, відкрили відділення для хворих на коронавірус. Наразі у COVID-відділенні розгорнули 30 ліжкомісць, проте за потреби їхню кількість можуть збільшити.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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