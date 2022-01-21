Підвищення зарплат медикам: скількох працівників торкнуться зміни на Харківщині

З 1 січня не менш як 20 тисяч гривень на місяць мають отримувати лікарі й 13,5 тис. грн — середній медперсонал. На Харківщині під дію відповідної постанови Кабміну підпадає 9,5 тисяч лікарів і понад 16 тисяч представників середнього медперсоналу.

Про це в ефірі "Українського радіо Харків" розповіла голова обласної профспілки медиків Альона Благовіщенська.

"Не цілком зрозуміло, з яких джерел буде підвищення йти та чи вистачить коштів. На сьогодні договори з НСЗУ — тільки на стадії підписання, тому наші заклади чітко не розуміють, скільки коштів вони отримають і чи достатньо їх буде, щоб забезпечити виплату", — сказала голова обласної профспілки медиків Альона Благовіщенська.

У Харкові підвищені зарплати мають отримати 3730 лікарів, 5800 — середнього медперсоналу, розповіла заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Наші лікарняні заклади повинні працювати досить активно, щоб було достатньо для виплати заробітної плати. В тому випадку, якщо вони не зможуть заробити необхідну кількість грошей на фонд заробітної платні, то ми будемо доповнювати цей фонд своїми грошима з місцевого бюджету", — сказала Горбунова-Рубан

У профспілці побоюються, що задля виплат зарплат за новими вимогами доведеться скорочувати працівників медзакладів.

"Як профспілку нас дуже хвилює, щоб дане підвищення не звелося до оптимізації штатів, до скорочення людей. Від нього залежить і рівень, і доступність надання медичної допомоги населенню. Якщо буде така тенденція, що нашим працівникам будуть пропонувати неповну зайнятість, переводити їх на неповний оклад, щоб виконати цю норму — це неправильно, ми будемо відстежувати", — зазначає Благовіщенська.

Лікарні мають декілька джерел доходу, говорить директорка Північного департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

"Завдяки змінам лікарні стали самостійними підприємствами. Лікарня має кілька джерел доходу: кошти за програмою медичних гарантій, місцеві програми-підтримки, платні послуги, в декого є грантові кошти, в тому числі там можна користуватись системою підтримки через опікунські ради. І керівники лікарень мають свободу управлінських рішень. Керівник лікарні повинен справедливо і раціонально розпоряджатися коштами лікарні згідно з фінансовим планом", — зазначає Мілютіна.

За словами Альони Благовіщенської, є категорії медиків, яких постанова не стосуватиметься: "Це лікарі-інтерни, науково-педагогічні працівники закладів вищої й післядипломної освіти, які є лікарями, котрі лікують на клінічних базах. Також це будуть працівники, які є лікарями, медичними сестрами в системі Національної академії медичних наук. А також буде окреме обмеження для лікарів первинки, які набрали менше за 70% декларацій зі своїми пацієнтами. Для даної категорії це питання неврегульоване, як вони будуть отримувати підвищену зарплату".

Авторка: Вікторія Черникова-Берездецька