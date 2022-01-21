На Херсонщині заборонили фотографувати військову техніку під час навчань ЗСУ

У Херсонській області заборонили фотографувати та знімати на відео військову техніку під час проведення навчань ЗСУ та передислокації військ.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook

Також не можна фотографувати та знімати режимні об’єкти ЗСУ та поширювати інформацію про це у соціальних мережах. Військові нагадують про кримінальну відповідальність за такі дії.

"Оскільки триває збройна агресія Росії проти України і продовжує діяти особливий період, військове командування закликає населення області дотримуватись заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

За даними Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, наразі на Херсонщині проходять інтенсивні тренування військових підрозділів ЗСУ, де використовують різні види озброєння, автомобільну, спеціальну техніку та авіацію.

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