Громадянин України Юрій Мерзлий, який незаконно утримується на тимчасово окупованій Луганщині. Чоловік хворіє на цукровий діабет та потребує негайного лікування. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбук уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Юрія незаконно затримали у березні 2018 року дорогою до Луганська, куди він повертався разом з дружиною та сином. Чоловіка звинуватили у "співпраці з СБУ". Його катували п'ятнадцять днів після чого перевели до "СІЗО", — повідомила Людмила Денісова.

Денісова додала, що Юрія Мерзлого "засудили" до 12 років позбавлення волі. Чоловік має інвалідність 2 групи, йому видалили злоякісну пухлину кишківника. Також він страждає на цукровий діабет 2 типу.

За словами Людмили Денісової, Юрію не надається жодна медична допомога, а останнім часом взагалі обмежили доступ до тестів на визначення рівня цукру у крові та життєво необхідних ліків.

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