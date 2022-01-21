Під час лабораторних досліджень у водах басейну Дністра спеціалісти Дністровського басейнового управління водних ресурсів найбільше виявили такої забруднювальної речовини, як флуорантен. Про це в етері Українського радіо Карпати повідомила начальниця лабораторії вод Західного регіону ДБУВР Марія Засідко.

"Це — речовина, що застосовується під час отримання флуоресцентних барвників. Її наносять на дорожні знаки. Флуорантен знайшли в 50 пунктах моніторингу не лише на Івано-Франківщині, а й у Тернопільській та Хмельницькій областях. У 17 пунктах спеціалісти виявили перевищення. Чому так? Очевидно, що дорожні знаки встановили десь на дорогах біля річок. З часом барвники змиваються і в незначній кількості потрапляють у річки", — пояснює начальниця лабораторії вод Західного регіону Дністровського БУВР.

Загалом під час перевірки води у річках Івано-Франківської області спеціалісти Дністровського басейнового управління водних ресурсів з’ясували, що стан водойм у п’яти пунктах моніторингу — добрий. У решти — "недосягнення доброго".

"На території області ми розгорнули 19 пунктів моніторингу у басейні Дністра і вісім – у басейні Прута. У п’яти пунктах спеціалісти встановили, що стан річок — добрий, а в 19 – "недосягнення доброго". Тобто на території Франківщини тільки п’ять масивів поверхневих вод є в доброму стані", — розповідає Марія Засідко.

Начальниця лабораторії вод Західного регіону Дністровського БУВР каже, що на території Івано-Франківської області у 2021 році знайшли нонілфеноли у річці Сівка у селі Сівка-Войнилівська та пестициди у річці Гериня у Болехові Калуського району.

За її словами, наприкінці 2021 року лабораторія отримала рідинний хроматограф. Тому у 2022 році працівники Дністровського БУВР матимуть можливість визначати більшу кількість показників у річках Прикарпаття.

"Ми зможемо додатково визначати пестициди та окремі фармпрепарати, які на газовому хроматографі не можна побачити", — розповідає Марія Засідко.

Упродовж 2021 року спеціалісти Дністровського басейнового управління водних ресурсів провели понад 106 тис. вимірювань показників вмісту забруднювальних речовин. За результатами досліджень вони планують встановлювати джерела забруднення та розробляти заходи для покращення стану річок.

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