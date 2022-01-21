19 січня в селищі міського типу Балабине Запорізького району, поліцейські затримали чоловіка, який витягав телекомунікаційний кабель з колодязя.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції Запорізької області.

Як зазначили у поліції, у колодязі між вулицями Красна та Шевченка в Балабине, що неподалік будівлі селищної ради, спрацювала сигналізація.

Фото: сайт Нацполіції Запорізької області

На виклик приїхали співробітники поліції, які помітили чоловіка, що витягав з колодязя кабель. Побачивши патрульний автомобіль, зловмисник намагався втекти з місця події, але поліцейські його наздогнали.

Правопорушником виявився раніше засуджений 30-річний мешканець міста Нікополь. З місця події правоохоронці вилучили понад 100 метрів кабелю.

Фото: сайт Нацполіції Запорізької області

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber