logo logo
У Львові студенти вийшли на акцію протесту. Чого вимагали
АКЦІЯ ПРОТЕСТУОСВІТАРегіони

У Львові студенти вийшли на акцію протесту. Чого вимагали

Наталія Карнаух Богдан Звоник
·
·
У Львові студенти вийшли на акцію протесту. Чого вимагали Суспільне Львів

Зранку, 21 січня, студенти львівських університетів влаштували акцію протесту під будівлею облдержадміністрації. Вони виступили проти рішення уряду скоротити ліміт стипендіатів. До події долучились 15 студентів. Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

Близько 10:00 студенти вийшли до приміщення Львівської ОДА. У руках вони тримали плакати "Бідна молодь — держава без майбутнього", "єПідтримка існує, а стипендії немає" та "Скільки грошей заощадить уряд на скороченні стипендії студентам?" та інші.

Студентська акція протестуСуспільне Львів

Студентська акція протесту

За словами студентського мера Львова Станіслава Гвоздінського, студенти обурені постановою №933, за якою уряд скоротив на 5% кількість стипендіатів, які навчаються на державній формі навчання, тож вимагають повернути попередні квоти.

"Коли скорочується відсоток стипендіатів, підвищується стипендія – окей, це великий плюс, безумовно. Але піднімається плата за навчання і також піднімається плата за проживання в гуртожитку. І власне це не лише в інтересах бюджетників та потенційних студентів, які отримують стипендію, а загалом цілого студентства України", — каже Станіслав Гвоздінський.

Студентська акція протестуСуспільне Львів

Студентська акція протесту

Наразі середня стипендія складає близько 2200 гривень.

Студентська акція протестуСуспільне Львів

Студентська акція протесту

Що відомо

  • 1 вересня Кабмін прийняв постанову №933, де збільшив розмір мінімальної стипендії, але зменшив відсоток тих, хто її отримуватиме – до 35-40%.
  • Профспілка працівників освіти і науки України виступила проти цього скорочення. Тож 2 грудня КМУ прийняв нову постанову №1256, де ліміт стипендіатів встановлено на рівні 40-45%.
  • Як повідомили на сторінці Профкому студентів ЛНУ, таким чином виникла юридична колізія, за якою зміни, які внесли 2 грудня — вступили в силу з моменту опублікування. А зміни, які внесли 1 вересня — про скорочення відсотку стипендіатів — з 1 січня 2022 року. Тому наразі за чинною постановою ліміт становить 35-40%.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди