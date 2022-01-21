Сторона захисту п’ятого президента Петра Порошенка звернулась до правоохоронних органів через підозру, оголошену їхньому підзахисному. Вони звернули увагу на те, що в її тексті вживались терміни "ДНР" та "ЛНР" для позначення тимчасово окупованих Росією українських територій.

Про це заявили адвокати Порошенка під час брифінгу 21 січня, повідомляє кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко.

"У нас є питання до тексту підозри Порошенку, оскільки там систематично використовуються вирази "ДНР", "ЛНР" — маються на увазі території, тимчасово окуповані РФ. Ми зауважили, що державна структура (ані ДБР, ані Офіс генпрокурора) не має використовувати такі вирази, бо це є фактично легалізацією", — зазначив адвокат Ілля Новіков.

Він наголосив, що з юридичної точки зору "ДНР" і "ЛНР" не існують як суб’єкти права.

"Існують тимчасово окуповані території. Ми найближчим часом звертаємось до правоохоронних органів із заявою про розслідування цих фактів, бо нас дуже турбує, Петра Порошенка турбує, що в межах кримінального провадження тишком-нишком просувається наратив про легалізацію "ДНР" і "ЛНР", як суб’єктів права і як окремих територій", — підкреслив юрист.

Новіков зауважив, що це дивним чином збігається із заявою деяких депутатів російської Держдуми про необхідність легалізувати і визнати окуповані Російською Федерацією українські території на офіційному рівні.

"В принципі, це вже крок до анексії", — додав він.

Про гроші та майно

Також захисники Порошенка прокоментували інформацію про те, що експрезидент нібито сплатив своїм адвокатам за послуги 11 мільйонів гривень.

"Журналісти оприлюднили інформацію, що Порошенко заплатив 11 мільйонів гривень своїм адвокатам. Це йдеться не про нас, це йдеться про англійських юристів, які вели справу по позову пана Суркіса і яку він програв", — розповів Ілля Новіков.

За його словами, незабаром буде оприлюднена інформація про зміну майнового стану Порошенка.

"Суркіс заплатив йому понад 27 мільйонів гривень в англійських фунтах. Це пов’язано з тим, що позивач мав сплатити по цій справі", — пояснив юрист.

Окрім того, адвокати повідомили, що оскаржують судове рішення про арешт майна Порошенка.

Що відомо

19 січня Печерський суд Києва продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у справі про державну зраду. У вигляді запобіжного заходу суд обрав особисте зобов'язання – обов'язок з'являтися на судові засідання та на допити слідчих. Петро Порошенко також мусить здати паспорти для виїзду за кордон. Офіс генпрокурора заявив, що оскаржуватиме рішення.

17 січня, після повернення Порошенка в Україну, засідання суду продовжувалось протягом дня, але після того, як судді пішли в нарадчу кімнату на 4 годин — засідання перенесли.

Під час засідання прокурор просив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 мільярд гривень. Обвинувачення вважає, що підозрюваний може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази. Своєю чергою захист просить прийняти рішення про відмову в клопотанні в повному обсязі.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Порошенка викликали допит 23 грудня, однак політик виїхав із країни, заявивши, що повернеться в січні.

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