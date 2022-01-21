У селі поблизу Полтави в аварії загинув пішохід

У селі Мачухівської громади, що у Полтавському районі, легковик збив чоловіка. Останній загинув на місці події, розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Аварія сталася 20 січня близько 17:00 у селі Калашники. 26-річний водій автомобіля "Renault Sandero", житель Полтавського району, збив 60-річного місцевого жителя, розповів Василь Зуб.

За його словами, від отриманих травм пішохід загинув на місці аварії. Нині поліцейські з’ясовують за яких обставин сталася аварія.

фото: ГУ НП у Полтавській області Автівка, водій якої збив пішохода

Через це у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі.

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