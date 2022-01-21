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На узбережжі Одеси провели тактичні навчання: вулицями міста проїхала військова техніка
ВІЙНАРегіони

На узбережжі Одеси провели тактичні навчання: вулицями міста проїхала військова техніка

Марина Повертайло
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На узбережжі Одеси провели тактичні навчання: вулицями міста проїхала військова техніка 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

19-20 січня на пляжах та вулицях Одеси можна було помітити військову техніку. Вона була залучена у тактичних навчаннях, повідомили в пресслужбі 28 окремої механізованої бригади.

Військовослужбовці виїхали на вулиці міста о 05:00 20 січня. Техніка направилися на пляжі та розташувалася вздовж узбережжя від Коблево до Чорноморки.

В Одесі відбулися навчання: вулицями міста проїхала військова техніка28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Військова техніка на узбережжі Одеси

В Одесі відбулися навчання: вулицями міста проїхала військова техніка28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Тактичні навчання за участю танку на узбережжі Одеси

Під час тактичних навчань військові відпрацьовували тактику бойових дій у реальних умовах. Вони організували на пляжах системи вогню. Головною метою бригади було удосконалення навичок по захисту морського узбережжя. Після проведення навчань техніка повернулася на військові бази.

В Одесі відбулися навчання: вулицями міста проїхала військова техніка28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Військові навчання на узбережжі Одеси

В Одесі відбулися навчання: вулицями міста проїхала військова техніка28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Тактичні навчання військових на пляжах Одеси

В Одесі відбулися навчання: вулицями міста проїхала військова техніка28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Військовий під час навчань 19-20 січня 2022 року в Одесі

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