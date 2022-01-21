19-20 січня на пляжах та вулицях Одеси можна було помітити військову техніку. Вона була залучена у тактичних навчаннях, повідомили в пресслужбі 28 окремої механізованої бригади.

Військовослужбовці виїхали на вулиці міста о 05:00 20 січня. Техніка направилися на пляжі та розташувалася вздовж узбережжя від Коблево до Чорноморки.

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу Військова техніка на узбережжі Одеси

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу Тактичні навчання за участю танку на узбережжі Одеси

Під час тактичних навчань військові відпрацьовували тактику бойових дій у реальних умовах. Вони організували на пляжах системи вогню. Головною метою бригади було удосконалення навичок по захисту морського узбережжя. Після проведення навчань техніка повернулася на військові бази.

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу Військові навчання на узбережжі Одеси

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу Тактичні навчання військових на пляжах Одеси

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу Військовий під час навчань 19-20 січня 2022 року в Одесі

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