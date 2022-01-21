У Хмельницькому водій "Лексуса" збив пенсіонерку. Жінка у лікарні

У Хмельницькому водій "Лексуса" збив 73-річну жінку. У результаті пенсіонерку госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 20 січня, близько 10.00 години по вулиці Тернопільській.
"59-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі "Лексус" в напрямку вулиці Молодіжної, наїхав на 73-річну жительку села Малашівці Хмельницького району", - повідомили у поліції.
У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні. Автомобіль наразі поміщено на арештмайданчик.
За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286Карається штрафом від 3400 до 850 гривень або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюють всі обставини події.
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