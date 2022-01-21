У Хмельницькому водій "Лексуса" збив пенсіонерку. Жінка у лікарні

У Хмельницькому водій "Лексуса" збив 73-річну жінку. У результаті пенсіонерку госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 20 січня, близько 10.00 години по вулиці Тернопільській.

"59-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі "Лексус" в напрямку вулиці Молодіжної, наїхав на 73-річну жительку села Малашівці Хмельницького району", - повідомили у поліції.

У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні. Автомобіль наразі поміщено на арештмайданчик.

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюють всі обставини події.

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