Президент громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" Олександр Чумак прогнозує зменшення кількості фізичних осіб-підприємців на Харківщині. Однією з причин він називає впровадження фіскальних касових апаратів.
Про це Чумак сказав в етері програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному. Далі — пряма мова.
"Приріст зменшується"
Я стежу за динамікою ФОПів в Україні й на Харківщині. Є тенденція, яка говорить, що динаміка йде до нуля. Приріст зменшується: на кінець 2021 року він складав усього 700 осіб. Тоді як на кінець листопада було 1200. На 6 січня цей приріст складав всього 200 осіб. Тобто поки що ФОПів, що відкрилися, більше, ніж тих, що закрилися, але я прогнозую, що вже цього тижня цифра або зрівняється або піде в мінус.
Такий спад відбувся внаслідок накладання одразу двох тенденцій. Перша — закрили ФОПи, які, якщо можна так сказати, відпрацювали своє: у нас є підприємці, яких відкривають-закривають в залежності від сезону, а також у нас є значний прошарок великих компаній, які використовують ФОПи, щоб мінімізувати свої доходи.
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І друга: це справжні ФОПи, які почали закриватися через складнощі та застороги щодо впровадження фіскальних касових апаратів. Цей процес почався з середини грудня по декількох напрямках. Один з них — це закриття взагалі. Також є тенденція переходу з двох-трьох груп на першу. Подача заяв на відпустку на січень, що дозволяє місяць не працювати, не платити єдиний податок та не застосовувати РРОРеєстратор розрахункових операцій. Також формальне закриття, яке переводить ФОП у нелегальну діяльність, тобто вони будуть все одно проводити діяльність, але вже без офіційної реєстрації. Я вважаю, що лише чверть закритих ФОПів закриється реально, 75% будуть працювати нелегально.
Якщо говорити про перехід з другої-третьої груп на першу, то потенціал у Харкові — це 30-40 тисяч ФОПів без втрат і ризиків щодо контролю. Думаю, січень вони почекають, а вже у лютому будуть приймати рішення.
Вплив COVID на бізнес
Також дуже великий вплив коронавірусу та локдаунів, він накладається на інші проблеми, й це було видно за статистикою 2020 року, якої ще немає за 2021 рік — це рівень зайнятості населення. Кількість безробітних за 2020 рік у Харкові збільшилася на 102%.
За рівнем впливу на закриття ФОПів я поки що коронавірус ставлю на перше місце, тому що до грудня місяця ризик застосування РРО не був таким великим і була надія, що цю норму скасують.
Комунальні послуги та оренда
Треба не забувати про ще один ризик — це енергетична криза та збільшення оплати за комунальні послуги та оренду. У нас вже є публічні приклади закриття цілих магазинів, тому що сумарні витрати виросли в три рази. Якщо взяти наш офіс, то орендна плата з 1 січня зросла на 30%, а комунальні послуги, конкретно опалення — у два рази.
Тенденції та прогнози
Я гадаю, що тенденція із закриття ФОПів триватиме щонайменше перший квартал і перший місяць другого кварталу, тому що ФОПи першої й другої групи можуть закриватися лише поквартально. Вони зараз побачать касові апарати, побачать комуналку, впаде купівельна спроможність населення. Почнуть з найманих працівників, у нас буде збільшення безробіття, а потім буде закриття. Я думаю, цей процес припиниться в середині другого кварталу, а відновлення слід очікувати не раніше другого півріччя.
Ці тенденції призведуть до значних втрат для місцевих бюджетів. Для Харкова я прогнозую втрату 2-3% дохідної частини бюджету. Якщо у нас дохідна частина десь 15 млрд грн, то це десь 3 млрд 450 млн гривень.
Щодо фіскальних апаратів, у нас є надія, що у березні ми таки зробимо просування законопроєкту, який виведе суттєву частину реального мікробізнесу з-під фіскалізації й це знизить рівень падіння.
Що відомо
- З 1 січня встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО), чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), мають підприємці платники єдиного внеску 2-4 груп, які проводять розрахункові операції.