Президент громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" Олександр Чумак прогнозує зменшення кількості фізичних осіб-підприємців на Харківщині. Однією з причин він називає впровадження фіскальних касових апаратів.

Про це Чумак сказав в етері програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному. Далі — пряма мова.

"Приріст зменшується"

Я стежу за динамікою ФОПів в Україні й на Харківщині. Є тенденція, яка говорить, що динаміка йде до нуля. Приріст зменшується: на кінець 2021 року він складав усього 700 осіб. Тоді як на кінець листопада було 1200. На 6 січня цей приріст складав всього 200 осіб. Тобто поки що ФОПів, що відкрилися, більше, ніж тих, що закрилися, але я прогнозую, що вже цього тижня цифра або зрівняється або піде в мінус.

Такий спад відбувся внаслідок накладання одразу двох тенденцій. Перша — закрили ФОПи, які, якщо можна так сказати, відпрацювали своє: у нас є підприємці, яких відкривають-закривають в залежності від сезону, а також у нас є значний прошарок великих компаній, які використовують ФОПи, щоб мінімізувати свої доходи.

І друга: це справжні ФОПи, які почали закриватися через складнощі та застороги щодо впровадження фіскальних касових апаратів. Цей процес почався з середини грудня по декількох напрямках. Один з них — це закриття взагалі. Також є тенденція переходу з двох-трьох груп на першу. Подача заяв на відпустку на січень, що дозволяє місяць не працювати, не платити єдиний податок та не застосовувати РРО. Також формальне закриття, яке переводить ФОП у нелегальну діяльність, тобто вони будуть все одно проводити діяльність, але вже без офіційної реєстрації. Я вважаю, що лише чверть закритих ФОПів закриється реально, 75% будуть працювати нелегально.

Якщо говорити про перехід з другої-третьої груп на першу, то потенціал у Харкові — це 30-40 тисяч ФОПів без втрат і ризиків щодо контролю. Думаю, січень вони почекають, а вже у лютому будуть приймати рішення.

Вплив COVID на бізнес

Також дуже великий вплив коронавірусу та локдаунів, він накладається на інші проблеми, й це було видно за статистикою 2020 року, якої ще немає за 2021 рік — це рівень зайнятості населення. Кількість безробітних за 2020 рік у Харкові збільшилася на 102%.

За рівнем впливу на закриття ФОПів я поки що коронавірус ставлю на перше місце, тому що до грудня місяця ризик застосування РРО не був таким великим і була надія, що цю норму скасують.

Комунальні послуги та оренда

Треба не забувати про ще один ризик — це енергетична криза та збільшення оплати за комунальні послуги та оренду. У нас вже є публічні приклади закриття цілих магазинів, тому що сумарні витрати виросли в три рази. Якщо взяти наш офіс, то орендна плата з 1 січня зросла на 30%, а комунальні послуги, конкретно опалення — у два рази.

Тенденції та прогнози

Я гадаю, що тенденція із закриття ФОПів триватиме щонайменше перший квартал і перший місяць другого кварталу, тому що ФОПи першої й другої групи можуть закриватися лише поквартально. Вони зараз побачать касові апарати, побачать комуналку, впаде купівельна спроможність населення. Почнуть з найманих працівників, у нас буде збільшення безробіття, а потім буде закриття. Я думаю, цей процес припиниться в середині другого кварталу, а відновлення слід очікувати не раніше другого півріччя.

Ці тенденції призведуть до значних втрат для місцевих бюджетів. Для Харкова я прогнозую втрату 2-3% дохідної частини бюджету. Якщо у нас дохідна частина десь 15 млрд грн, то це десь 3 млрд 450 млн гривень.

Щодо фіскальних апаратів, у нас є надія, що у березні ми таки зробимо просування законопроєкту, який виведе суттєву частину реального мікробізнесу з-під фіскалізації й це знизить рівень падіння.

Що відомо