Щеплення від COVID-19 на Полтавщині: адреси та графік роботи центрів вакцинації

На Полтавщині діє 14 центрів масової вакцинації від коронавірусу та понад 100 пунктів щеплення. Про це розповів Суспільному координатор з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Олександр Оглобля.

Центри масової вакцинації від COVID-19 на Полтавщині:

Полтава:

ТРЦ "Київ", вулиця Зіньківська, 6/1а. Працює щоденно з 9:00 до 18:00;

Центр культури та дозвілля, Майдан Незалежності, 5. Працює щоденно з 9:00 до 17:00;

ТРЦ "Екватор", вулиця Ковпака, 26. Приймає щоденно з 11:00 до 18:00;

ТРЦ "Конкорд", вулицяЄвропейська 60а, щоденно з 10:00 до 17:00;

Гіпермаркет "Епіцентр", вулиця Київське шосе,41, щоденно з 9:00-16:00;

Відокремлений корпус кардіологічного диспансеру, вулиця Івана Мазепи, 21, щоденно з 9:00 до 16:00;

«Медичний центр "Мій лікар", вулиця Конституції, 13, щоденно з 10:00 до 17:00.

Кременчук

Кременчуцький міський палац культури, бульвар Пушкіна, 2, щоденно з 9:00 до 18:00;

Гіпермаркет "Нова лінія", вулиця Київська, 66г, субота та неділя з 10:00 до 16:00;

Гiпермаркет "Амстор", вулиця Олександра Халаменюка, 7, щоденно з 10:00 до 16:00;

Консультативно-дiагностичний центр "Лiкарні iнтенсивного лiкування "Кременчуцька", проспект Лесі Українки, 80, щоденно з 9:00 до 18:00.

Миргород

Міський будинок культури, вулиця Гоголя, 141/1, щоденно з 9:00 до 18:00.

Лубни

Галерея мистецтв, проспект Володимирський, 27/49, щоденно з 10:00 до 18:00.

Горішні Плавні

Адміністративний відокремлений підрозділ ПрАТ "Гірничо-збагачувальний комбінат", вулиця Будівельників, 16, щоденно з 9:00 до 18:00.

Крім центрів масової вакцинації, щепитися від коронавірусу на Полтавщині можна у 112 пунктах вакцинації, які розташовані у медзакладах, розповів координатор з вакцинальної кампанії від COVID-19 в області Олександр Оглобля.

За його словами, загалом на Полтавщині зробили 1 мільйон 244 тисячі 166 щеплень від коронавірусу. Першою дозою вакцинували 638 тисяч людей, дві дози препарату від COVID-19 отримали 594 тисячі 550 людей. Бустерною дозою вакцинували 11 074 людей, ще 542 – додатковою.

Що відомо:

На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого 2021 року.

Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.

Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.

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