У Рівному в рамках щорічної благодійної акції "Добро на Різдво" здійснили мрію сімох дітей з інвалідністю. За зібрані протягом місяця гроші їм придбали велосипед, планшет, письмовий стіл, смартфон, поїздку на море і покатали на поліцейській машині. Вручення подарунків учасникам акції відбулося у Палаці дітей та молоді 20 січня.

Шестирічній Ельвірі і семирічній Лілії Кайданович вручили сертифікат з поїздкою на море.

Фото: Суспільне Рівне

Мрію сестричок втілили у рамках благодійної акції "Добро на Різдво". Її вже вдесяте організували у Палаці дітей та молоді.

Фото: Суспільне Рівне

У цьогорічній акції було семеро учасників.

"Це діти із соціально незахищених категорій. Вони мають проблеми зі здоров'ям чи матеріальні проблеми. Тому ми намагаємося підтримати саме цих дітей. А дитячі мрії завжди неочікувані – є матеріальні, є нематеріальні. Наприклад, Іванка Голубєва хоче стати поліцейською і вона мріяла покататись на поліцейській машині", – розповіла керівниця сектору зв'язків з громадськістю Палацу дітей і молоді Анна Аілінчій.

Фото: Суспільне Рівне

Трирічна Іванна Голубєва – наймолодша учасниця цьогорічної акції "Добро на Різдво"

"Я хочу стати поліцейською і мріяла покататися на поліцейській машині із мигалками", – сказала дівчинка.

Здійснити мрію Іванни Голубєвої допомогли патрульні.

"Це чудово, коли дитина бачить, як в реальності стається те, про що вона мріє. І якщо ми можемо це зробити, то чому б ні? Надзвичайний і трепетний момент був, коли Іванку катали в машині. В неї світилися очі, вона усміхалася і була щаслива", – зазначила начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Рівненщини Іванна Бояківська.

У два роки в Олега Заїнчковського діагностували аутизм.

Фото: Суспільне Рівне

Зараз у свої п'ять хлопчик не розмовляє. Тому про втілену мрію Олега розповідає мама.

"В нас була мрія — письмовий столик — і наша мрія здійснилася. До речі, дуже гарний столик і я дуже рада, що так сталося. Він вдома від нього не відходить: і малює, і пише на ньому, там і підсвітка є, і олівці можна покласти, дуже зручний", – розповіла Лілія Заїнчковська.

У рамках десятої благодійної акції "Добро на Різдво" подарунки вручили також Максиму Кучеруку, Франциску Котелі та Сергію Грицюку. Хлопці отримали омріяні планшет, велосипед і смартфон. Гроші на втілення дитячих мрій збирали упродовж місяця.

"В рамках цьогорічної акції відбулося два концерти — "Джаз на Різдво" і клас-концерт школи сучасної хореографії. Всі кошти, які були виручені на цих концертах, спрямовані на акцію "Добро на Різдво". І також відбувалися в нас аукціони — благодійний розпродаж робіт школи образотворчого мистецтва і онлайн-аукціон. Зараз точно ми назвати цифри не можемо, адже кошти ще надходять. І підрахунків ми ще не робили", — розповіла Анна Аілінчій..

Озвучити зібрану в рамках акції "Добро на Різдво" суму коштів планують на наступному тижні.

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