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У Запорізькій області чоловік збив школярку. Дівчина у лікарні
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У Запорізькій області чоловік збив школярку. Дівчина у лікарні

Анастасія Ільєва
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У Запорізькій області чоловік збив школярку. Дівчина у лікарні Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 21 січня у Мелітопольському районі на Запоріжжі чоловік збив дівчинку, яка переходила дорогу за межами відведеного для пішоходів переходу. Водій — співробітник поліції, який повертався з чергування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

ДТП трапилась о пів на дев'яту ранку в селищі міського типу Приазовське Мелітопольського району. Правоохоронець за кермом автівки Skoda їхав вулицею Горького. Там, поруч зі школою, учениця 2008 р. н. переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Водій, що скоїв наїзд, одразу викликав медиків та поліцію.

На "швидкій" дитину відвезли до мелітопольського медзакладу. Лікарі визначили попередній діагноз — закрита черепно-мозкова травма.

За результатами медичного освідування, правоохоронець був тверезий. Всі обставини аварії буде встановлювати територіальне управління ДБР, поліцейські передали їм зібрану інформацію.

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