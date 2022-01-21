Минулої доби на Запоріжжі від COVID-19 вакцинувалися понад три тисячі мешканців

За минулу добу, 20 січня, у Запорізькій області зробили 3 163 щеплення від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 1 282 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1 103. Бустерною дозою щепилися 776 людини, додатковою — 2.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 21 січня вакцинувалися 598 879 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 559 955 з них, що складає 34 % від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей. Понад 86 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Бустерне щеплення допоможе поновити захист від коронавірусу, адже за даними досліджень ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується. Особливо актуальна ця процедура для літніх людей та людей із супутніми захворюваннями.Про це зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Станом на кінець 2021 року Національна поліція відкрила 2100 кримінальних справ щодо підробки ковід-сертифікатів, довідок про вакцинацію та ПЛР-тестів. За цими справами вже винесено понад сотню судових вироків — частина з них передбачали покарання у вигляді тюремних строків. Серед обвинувачених — як користувачі підробленими документами, так і їх виробники.

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