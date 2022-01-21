На Миколаївщині за добу виявили 304 нові випадки COVID-19, померли п'ять людей

Протягом минулої доби 20 січня на території Миколаївської області зафіксували 304 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 88 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли п'ять людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 140, у Первомайську — 42, в Очакові — 16, в Южноукраїнську — 12, у Вознесенську — три. На території громад Миколаївщини виявили 91 новий випадок захворювання. Захворіли 50 дітей до 18-ти років.

За весь період пандемії в області зафіксували 117 976 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 239 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 112 484 людини.

Протягом доби 20 січня зареєстрували п'ять летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19.

"Серед померлих чотири людини з Миколаєва та одна з Первомайська. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 70-79 — чотири, 80-89 — одна людина", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 21 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 363 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 66 людей, з яких 15 вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 21,4 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1036 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли шість людей. У Херсонській області — 308 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

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