На Вінниччині жінка ошукала пенсіонерку на 325 тисяч гривень

Поліція Вінниччини розшукує жінку, яка 18 січня ошукала пенсіонерку на 325 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Шахрайка представилася 86-річній жінці працівницею пенсійного фонду. Вона розповіла, що нині в країні діє грошова реформа: старі купюри вилучаються з обігу, а натомість їх міняють на нові. Опираючись на таку "легенду", яка не викликала в пенсіонерки підозр, невідома поміняла 325 тисяч гривень на сувенірні купюри.
Наступного дня пенсіонерка розповіла про те, що трапилося, соціальній працівниці, яка щодня її провідує. Вона й наполягла, аби літня жінка звернулася у поліцію.
Наразі правоохоронці шахрайку розшукують. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), за що передбачено до трьох років позбавлення волі.
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