На Хмельниччині приватна компанія організувала незаконний видобуток вапняку, на території заповідника. Збитки завдані державі оцінюють у 430 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомила речниця УСБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.

За її інформацією, представники компанії розпочали видобування вапняку не маючи необхідних для цього дозволів.

"За даними слідства, місцева приватна компанія, основним видом діяльності якої є видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, самовільно захопила земельні ділянки загальною площею близько 5 гектарів. Попри те, що значна частина ділянки відноситься до природно-заповідного фонду, зловмисники організували на ній видобуток гіпсу та вапняку, не маючи необхідних для цього дозволів", - говорить Людмила Рябчук.

За попередньою оцінкою фахівців, з родовищ протиправно вивезено понад 30,5 тисяч тонн корисних копалин. Збитки, завдані державі перевищують 430 мільйонів гривень.

Фото: Поліція Приватна компанія на Хмельниччині видобувала вапняк у заповіднику. Збитки оцінюють в 430 мільйонів

У ході 10 обшуків, проведених в офісних та виробничих приміщеннях компанії та за адресами мешкання підприємців, вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність.

За даним фактом у межах кримінального провадження розпочатого розслідування за частиною 2 статті 197-1 - самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво та частина 3 статті 240 - порушення правил охорони або використання надр. Для з’ясування усіх обставин та причетних до оборудки осіб.

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