У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,3 бала. Про це повідомив на своєму сайті Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 06:17 за київським часом. Його епіцентр був на території Саксаганського району міста на глибині 5 кілометрів.

Як мовиться в повідомленні, за класифікацією, цей землетрус відноситься до відчутних: відчувається небагатьма людьми, які перебувають всередині приміщення або просто неба і тільки в сприятливих умовах. Коливання схожі на ті, які спричиняє під час руху вантажівка.

"Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніші – на верхніх поверхах", – йдеться в повідомленні.

Речниця ДСНС у Кривому Розі Світлана Чередниченко повідомила Суспільному, що не має інформації про землетрус: підземні поштовхи, ймовірно, були спричинені вибуховими роботами на якомусь із промислових підприємств.

У соцмережах жителі Кривого Рогу розповідають, що відчули вранці.

Що відомо

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстрували 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5 відповідно.

Головний центр спеціального контролю виконує функції Національного центру даних Національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах та проводить контроль технічними засобами за сейсмічною та радіаційною ситуацією, а також здійснює інфразвукові, геомагнітні та радіотехнічні дослідження.

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