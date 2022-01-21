На Рівненщині за добу підтвердили 702 COVID-випадки. Померли четверо хворих

На Рівненщині за минулу добу, 20 січня, лабораторно підтвердили 702 нових випадки інфікування COVID-19. Від кінця листопада це найвищий показник. Як інформує оперативний штаб при ОДА зранку 21 січня, від ускладнень померли четверо хворих.

Протягом доби зробили 2563 ПЛР, 133 ІФА дослідження, а також 649 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 90 років:

Рівненський район – 390 (м. Рівне – 117);

– 390 (м. Рівне – 117); Дубенський район – 125 (м. Дубно – 44);

– 125 (м. Дубно – 44); Сарненський район – 112 (м. Сарни – 8);

– 112 (м. Сарни – 8); Вараський район – 75 (м. Вараш – 17).

За добу одужали 38 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 890 людей (3 576 268 – ).

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На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 335 смертей від ускладнень хвороби (98 993 – в Україні). За минулу добу померли: 61-річна жителька с. Довгошиї, 60-річний житель с. Чемерне, 68 та 79-річні жительки м. Рівне. У січні від ускладнень померли 65 людей.

Станом на 21 січня, за офіційними даними, в області є 4 306 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 25,2%, днем раніше вона становила 28%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702.

В Україні за добу підтвердили 20 156 нових випадків COVID-19, 150 людей померли.

За даними РНБО, станом на 20 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 389 472 людей, це 34,09% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 388 009 людей, це 33,96%. Бустерну дозу отримали 3 870 людей.

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