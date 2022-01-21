На Дніпропетровщині директорів двох лісгоспів підозрюють у хабарництві. Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

За даними слідства, посадовців підозрюють у тому, що за певну винагороду вони обіцяли представникам приватних підприємств безперешкодне укладання договорів на придбання деревини. Хабар ті повинні були давати картками на пальне.

Під час обшуків вдома в керівників лісгоспів вилучили 90 карток на пальне, 21 тисячу доларів США та 4 тисячі гривень.

Фігурантам вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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