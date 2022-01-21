На Харківщині сталася аварія за участю автобуса: є травмовані

У Чугуївському районі 21 січня близько 7:50 сталася аварія за участю рейсового автобуса та "Таврії".

У водія автівки — забої внутрішніх органів та підозра на черепно-мозкову травму, сказав Суспільному директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

"Пасажирів авто — жінку та чоловіка — також госпіталізували до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Пасажири автобусу не травмувалися", — сказав Забашта.

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Водія автівки після аварії допомагали діставати з легковика рятувальники, сказав Суспільному речник надзвичайників регіону Євген Василенко.

За даними ДСНС, пасажири легковика та автобуса, який їхав за маршрутом "Безпалівка-Харків", внаслідок зіткнення не травмувалися.

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Доповнено 11:22. За даними поліції Харківщини, в аварії травмувалися двоє людей — 41-річний водій та 44-річний пасажир. Внаслідок зіткнення автобус опинився у кюветі.

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"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ" виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом "МАN", — йдеться у повідомленні поліції.

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