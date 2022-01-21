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677 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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677 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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677 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pixabay.com

20 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 677 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 20 156 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 20 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на два менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 1987 (+11);
  • Гадяцький – 1676 (+11);
  • Гадяч – 2473 (+24);
  • Глобинський – 3301 (+21);
  • Горішні Плавні – 6988 (+43);
  • Гребінківський – 1612 (+16);
  • Диканський – 1866 (+4);
  • Зіньківський – 2843 (+15);
  • Карлівський – 3133 (+30);
  • Кобеляцький – 2775 (+4);
  • Козельщинський – 1803 (+3);
  • Котелевський – 2047 (+29);
  • Кременчук – 18523 (+46);
  • Кременчуцький – 2614 (+20);
  • Лохвицький – 3725 (+7);
  • Лубенський – 1766 (+6);
  • Лубни – 5796 (+32);
  • Машівський – 1436 (+13);
  • Миргород – 4745 (+16);
  • Миргородський – 2045 (+4);
  • Новосанжарський – 2208 (+17);
  • Оржицький – 1396 (+5);
  • Пирятинський – 2528 (+2);
  • Полтава – 49317 (+203);
  • Полтавський – 7521 (+37);
  • Решетилівський – 1960 (+11);
  • Семенівський – 1514 (+1);
  • Хорольський – 2486 (+11);
  • Чорнухинський – 636 (+6);
  • Чутівський – 1605 (+21);
  • Шишацький – 2104 (+8).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 146 429 людей. Одужали за увесь час 137 532 людини, а летальних випадків — 3 910 ( п'ять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 987 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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