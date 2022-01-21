677 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

20 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 677 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 20 156 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 20 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на два менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 1987 (+11);
- Гадяцький – 1676 (+11);
- Гадяч – 2473 (+24);
- Глобинський – 3301 (+21);
- Горішні Плавні – 6988 (+43);
- Гребінківський – 1612 (+16);
- Диканський – 1866 (+4);
- Зіньківський – 2843 (+15);
- Карлівський – 3133 (+30);
- Кобеляцький – 2775 (+4);
- Козельщинський – 1803 (+3);
- Котелевський – 2047 (+29);
- Кременчук – 18523 (+46);
- Кременчуцький – 2614 (+20);
- Лохвицький – 3725 (+7);
- Лубенський – 1766 (+6);
- Лубни – 5796 (+32);
- Машівський – 1436 (+13);
- Миргород – 4745 (+16);
- Миргородський – 2045 (+4);
- Новосанжарський – 2208 (+17);
- Оржицький – 1396 (+5);
- Пирятинський – 2528 (+2);
- Полтава – 49317 (+203);
- Полтавський – 7521 (+37);
- Решетилівський – 1960 (+11);
- Семенівський – 1514 (+1);
- Хорольський – 2486 (+11);
- Чорнухинський – 636 (+6);
- Чутівський – 1605 (+21);
- Шишацький – 2104 (+8).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 146 429 людей. Одужали за увесь час 137 532 людини, а летальних випадків — 3 910 ( п'ять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 987 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19