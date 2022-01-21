677 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

20 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 677 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 20 156 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 20 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на два менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 1987 (+11);

Гадяцький – 1676 (+11);

Гадяч – 2473 (+24);

Глобинський – 3301 (+21);

Горішні Плавні – 6988 (+43);

Гребінківський – 1612 (+16);

Диканський – 1866 (+4);

Зіньківський – 2843 (+15);

Карлівський – 3133 (+30);

Кобеляцький – 2775 (+4);

Козельщинський – 1803 (+3);

Котелевський – 2047 (+29);

Кременчук – 18523 (+46);

Кременчуцький – 2614 (+20);

Лохвицький – 3725 (+7);

Лубенський – 1766 (+6);

Лубни – 5796 (+32);

Машівський – 1436 (+13);

Миргород – 4745 (+16);

Миргородський – 2045 (+4);

Новосанжарський – 2208 (+17);

Оржицький – 1396 (+5);

Пирятинський – 2528 (+2);

Полтава – 49317 (+203);

Полтавський – 7521 (+37);

Решетилівський – 1960 (+11);

Семенівський – 1514 (+1);

Хорольський – 2486 (+11);

Чорнухинський – 636 (+6);

Чутівський – 1605 (+21);

Шишацький – 2104 (+8).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 146 429 людей. Одужали за увесь час 137 532 людини, а летальних випадків — 3 910 ( п'ять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 987 жителів регіону.

Що відомо: