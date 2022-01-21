На Закарпатті за добу виявили майже 500 випадків COVID-19

498 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 20 січня. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 224 пацієнти одужали, 3 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 92 061 випадок COVID-19. 84 608 пацієнтів подолали хворобу, 2 503 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 36%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні виявили 3 819 538 випадків COVID-19, 3 576 268 людей одужали, 98 993 — померли.

Що відомо:

В Україні за добу зафіксували понад 20 тисяч випадків COVID-19;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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