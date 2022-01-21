На Дніпропетровщині чоловік на території своєї садиби відкопав застарілий артилерійський снаряд АС-76. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління ДСНС в області.

Це сталося 20-го січня в селищі Веселе Поле Девладівської селищної територіальної громади Криворізького району під час земляних робіт.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС України у Дніпропетровській області знищили артснаряд шляхом контрольованого підриву.

Інших небезпечних об'єктів на території садиби не виявили.

Що відомо

З початку року піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили та знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила пресслужба надзвичайників.

Зокрема, 10 січня піротехнічні служби ДСНС понад 20 разів виїжджали на виклики і виявили 125 боєприпасів.

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