На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 057 осіб

У 1 057 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, вчора від коронавірусу померли 7 жителів області. Одужання підтвердили у 213 осіб. Медики провели 2 192 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (95 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 13, Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 4, Кременецька міська ОТГ – 37, Лановецька міська ОТГ – 18, Лопушненська сільська ОТГ – 3, Почаївська міська ОТГ – 6, Шумська міська ОТГ – 13.

Тернопільський район (518 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 28, Бережанська міська ОТГ – 13, Білецька сільська ОТГ – 14, Великоберезовицька селищна ОТГ – 33, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 32, Зборівська міська ОТГ – 8, Золотниківська сільська ОТГ – 4, Іванівська сільська ОТГ – 4, Козівська селищна ОТГ – 53, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 11, Нараївська сільська ОТГ – 10, Підволочиська селищна ОТГ – 21, Підгаєцька міська ОТГ – 19, Підгороднянська сільська ОТГ – 1, Саранчуківська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 13, Теребовлянська міська ОТГ – 33, Тернопільська міська ОТГ – 217.

Чортківський район (444 особи): Білобожницька сільська ОТГ – 5, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 5, Борщівська міська ОТГ – 42, Бучацька міська ОТГ – 34, Васильковецька сільська ОТГ – 4, Гримайлівська селищна ОТГ – 9, Гусятинська селищна ОТГ – 35, Заводська селищна ОТГ – 8, Заліщицька міська ОТГ – 48, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 9, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 24, Коропецька селищна ОТГ – 15, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 13, Монастириська міська ОТГ – 60, Нагірянська сільська ОТГ – 7, Скала-Подільська селищна ОТГ – 5, Товстенська селищна ОТГ – 9, Трибухівська сільська ОТГ – 14, Хоростківська міська ОТГ – 24, Чортківська міська ОТГ – 71.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіло 114 078 осіб, з них 1060 58 вже видужали та 2 188 людей померли.

Нагадаємо, вчора на Тернопільщині за добу зафіксували максимальний показник за весь період спостереження поширення коронавірусу – 1144 випадки COVID-19.

В області діють 60 пунктів вакцинації. Про це повідомила регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

Що відомо