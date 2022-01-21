За минулу добу, 20 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 826 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 9 людей. Ще 68 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 247 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 233 727 мешканців області. Померли 9 079 людей.

Що відомо

За добу 20 січня 2022 року в Україні зафіксували 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 464, медпрацівників – 429).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 29 699 380 щеплень.

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