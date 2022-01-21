У Кіровоградській області за добу підтвердили 98 випадків COVID-19, 57 людей одужали, дев'ятеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу зробили 575 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях області 90 досліджень ІФА та 412 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

59 у Кропивницькому районі;

5 у Голованівському районі;

7 в Новоукраїнському районі;

27 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

20 жителів Кропивницького району;

18 жителів Олександрійського району;

1 житель Голованівського району;

18 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

79-річна жінка Олександрівської громади;

76-річна жінка з Соколівської громади;

78-річна жінка, 64- та 71-річний чоловіки з Кропивницької громади;

70-річна жінка з Олександрійської громади;

66-річна жінка з Піщанобрідської громади;

65-річна жінка з Рівнянської громади;

49-річна жінка з Вільшанської громади.

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34403 випадки COVID-19, одужали 31110 людей, від ускладнень помер 1621 житель регіону.

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