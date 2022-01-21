У Кіровоградській області за добу підтвердили 98 випадків COVID-19, 57 людей одужали, дев'ятеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
За минулу добу зробили 575 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях області 90 досліджень ІФА та 412 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 59 у Кропивницькому районі;
- 5 у Голованівському районі;
- 7 в Новоукраїнському районі;
- 27 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 20 жителів Кропивницького району;
- 18 жителів Олександрійського району;
- 1 житель Голованівського району;
- 18 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 79-річна жінка Олександрівської громади;
- 76-річна жінка з Соколівської громади;
- 78-річна жінка, 64- та 71-річний чоловіки з Кропивницької громади;
- 70-річна жінка з Олександрійської громади;
- 66-річна жінка з Піщанобрідської громади;
- 65-річна жінка з Рівнянської громади;
- 49-річна жінка з Вільшанської громади.
Що відомо
З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34403 випадки COVID-19, одужали 31110 людей, від ускладнень помер 1621 житель регіону.
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