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На Кіровоградщині коронавірус діагностували у 98 людей, дев'ятеро померли
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На Кіровоградщині коронавірус діагностували у 98 людей, дев'ятеро померли

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині коронавірус діагностували у 98 людей, дев'ятеро померли УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 98 випадків COVID-19, 57 людей одужали, дев'ятеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За минулу добу зробили 575 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях області 90 досліджень ІФА та 412 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 59 у Кропивницькому районі;
  • 5 у Голованівському районі;
  • 7 в Новоукраїнському районі;
  • 27 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 20 жителів Кропивницького району;
  • 18 жителів Олександрійського району;
  • 1 житель Голованівського району;
  • 18 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

  • 79-річна жінка Олександрівської громади;
  • 76-річна жінка з Соколівської громади;
  • 78-річна жінка, 64- та 71-річний чоловіки з Кропивницької громади;
  • 70-річна жінка з Олександрійської громади;
  • 66-річна жінка з Піщанобрідської громади;
  • 65-річна жінка з Рівнянської громади;
  • 49-річна жінка з Вільшанської громади.

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34403 випадки COVID-19, одужали 31110 людей, від ускладнень помер 1621 житель регіону.

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