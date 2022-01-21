Коронавірус зареєстрували ще у 589 жителів Житомирщини

На Житомирщині за добу, 20 січня, підтвердили коронавірус у 589 жителів області. Померли шестеро людей.

Про це 21 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

20 січня лабораторний центр провів 1 415 досліджень на наявність захворювання – у 589 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 4 164 жителя Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще шестеро людей:

60-річна жінка та 87-річний чоловік – жителі Радомишля;

71-річний житель Новограда-Волинського;

70-річна жителька Житомира;

дві жінки віком 66 та 86 років – жительки Бердичева.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 321 летальний випадок. Найбільше людей померли у Житомирі – 904 жителя, Бердичеві – 280, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

20 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 234 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 145 053 жителя, з яких 137 568 вже одужали.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber