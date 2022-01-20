Найбільше від початку року. На Буковині COVID-19 підтвердили у понад 750 людей

20 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 756 людей. Це найбільше від початку року.
Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації в Telegram.
Лабораторний центр дослідив майже чотири тисяч зразків аналізів.
Область відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину.
Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.
Що відомо
- Загалом в області виявили 125 011 випадків інфікування коронавірусом, 116 491 людей одужали, а 3 074 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 285 832 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.
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