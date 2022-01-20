У Тернополі почали забирати для переробки та утилізації новорічні ялинки. Зокрема, сьогодні демонтували центральну ялинку на бульварі Данила Галицького. Працівники підприємства, яке обслуговує мікрорайон "Східний масив", використовують механічну дробилку. Завтра збиратимуть на переробку ялинки, які жителі "Східного масиву" залишили біля сміттєвих контейнерів, розповів головний інженер підприємства Борислав Мостепан.

"Є техніка, яка переробляє, подрібнює деревину з подальшою утилізацією. Ми віддаємо на котельні. А там люди собі палять, обігрівають будинки, школи, котельню. Можливо цю щепу на добриво пустити, на городи, ще щось", – каже Мостепан.

Фото: Любов Гадомська/Суспільне Борислав Мостепан

Що робити з ялинками, які мешканці житлових будинків залишають біля сміттєвих контейнерів, вирішують управителі будинків, розповіла начальниця міського відділу благоустрою та екології Оксана Лобурак:

"Управителі знають, що будуть з ними робити. Чи вони будуть утилізовувати їх у своїх цілях господарських, чи будуть вивозити, Зараз у нас з’явилася така ділянка як центр стерилізації для безпритульних тварин. Ми там зробили ремонт, встановили установку для опалювання цього приміщення. Зараз є змога туди звозити деревину, яка буде використовуватися в їхніх цілях".

Фото: Любов Гадомська/Суспільне У Тернополі забирають ялинки для переробки та утилізації

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