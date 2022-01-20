У Маріуполі та Краматорську закрили мережі псевдомасажних салонів

У Маріуполі та Краматорську припинено діяльність мережі салонів еротичного масажу, у яких надавалась послуги інтимного характеру. Цю інформацію Суспільному повідомила головний спеціаліст відділу інформаційної політики Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"З 2021 року у Маріуполі та Краматорську у 2 салонах так званого еротичного масажу клієнтам надавались сексуальні послуги. У салоні працювали дівчата від 19 до 28 років. Плата за 1 такий сеанс складала від 1700 до 10 000 грн", — додала речниця.

За словами речниці, що заробіток одного такого салону за добу складав близько 20 000 грн. Також у кожній кімнаті були встановлені приховані камери.

Речниця додала, що 37-річній адміністраторці одного з салонів повідомлено про підозру у сутенерстві. Їй загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.

Що відомо

На момент обшуку у закладі перебували 9 дівчат.

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