Частина жителів будинку на вулиці Шухевича у Рівному занепокоєні можливим знесенням гаражів біля їхнього будинку, про це вони розповіли Суспільному. Люди пояснюють, що споруди чиновники вважають незаконними та припускають, що замість них там хочуть звести будинок. Натомість головний архітектор міста Дмитро Котляров запевнив – подібних планів немає.

Що розповіли жителі

Родина Міцкевичів мешкає у будинку на вулиці Шухевича, 2 в Рівному. Поруч із ним придбали гараж, а два місяці тому виявили оголошення, що міська влада має намір його демонтувати.

"В мене хворі суглоби, тож ми купили машину і придбали гаража. Якщо заберуть цей гараж і мені ставити на стоянку, а я заробляю мінімальну зарплатню, і за стоянку платити такі гроші? Наша як прибудинкова територія буде, то ми будемо платити якийсь внесок прибудинковій території, воно б нам йшло на будинок", – розповіла Людмила Міцкевич.

Її чоловік Руслан зазначив, що з місцевими мешканцями демонтажу гаражів ніхто не узгоджував. Про нього вони дізналися після появи оголошень.

Фото: Суспільне Рівне Про знесення гаражів місцеві жителі дізналися з розклеєних оголошень

Гаражі розташовані на спеціально облаштованому майданчику для паркування – пояснив мешканець цього ж будинку Василь Цинко. Павільйони дозволяють вберегти транспорт від злодіїв. Чоловік сказав, що не розуміє, хто визнав споруди незаконними.

"Законність будь-якої споруди чи об'єкта може встановити тільки суд. Ці майданчики колишня радянська влада збудувала для інвалідів війни, інших категорій, афганців. Наш будинок та автомайданчик збудовані згідно з законом", – сказав Василь Цинко.

Відповідь Держпродспоживслужби

Інший мешканець будинку В'ячеслав Ольшановський продемонстрував Суспільному відповідь на запит до Держпродспоживслужби.

"Відповідь, де роз'яснено було пункти, санітарні норми та що нам належить згідно з чинним законодавством. Майданчик спеціального призначення, в дужках "для стоянки автомобілів" з розрахунку 0,8 метра квадратного на людину. В нас 505 квартир, виходить, нам взагалі потрібно мати під парковку для автомобілів близько одного квадратного кілометра", – розповів В'ячеслав Ольшановський.

Фото: Суспільне Рівне Держпродспоживслужба відповіла на запит жителів листом, у якому пояснили рівнянам на що вони можуть сподіватись згідно з законом

Реакція ОСББ

Власники знесених гаражів почнуть ставити автівки в дворі, чим порушуватимуть благоустрій, – сказав очільник ОСББ "Шухевича-2" Петро Будько. Та найбільше місцеві бояться нової багатоповерхівки.

"Ситуації, яка знаходиться на Київській, 11 – там теж під благим наміром знесення гаражів хочуть впроваджувати якийсь захід з будівництва. Нам поза очі сказали, що навіть якби ми робили документи по землевідведенню, нам дали б територію, яка тільки до гаражів. На території будинку чотири подібних майданчики – два тут, два в іншому місці. Дивна ситуація, що зачепилися за цю земельну ділянку", – сказав Петро Будько.

Фото: Суспільне Рівне Жителі будинку на Шухевича підозрюють, що на місці цих гаражів побудують багатоповерхівку

Позиція мерії

Частина мешканців будинку прийшла озвучити занепокоєння на засідання міськвиконкому.

"Якщо хтось має якісь меркантильні інтереси, думаю, ми не дозволимо цього. В першу чергу ми, як влада міста, робимо демонтаж цих споруд задля зручності і комфорту громади", – сказав мер Олександр Третяк.

Фото: Суспільне Рівне За словами головного архітектора Дмитра Котлярова, якщо ділянку під гаражами сформують, то продадуть її з аукціону

Земля перебуває в користуванні міської громади, – пояснив головний архітектор міста Дмитро Котляров. І запевнив, що намірів будуватися на місці гаражів – немає.

"На сьогодні жоден з інвесторів або потенційних забудовників (станом на 14 січня – ред.) – ніхто за містобудівними умовами не звертався. Бо земельної ділянки немає, вона не сформована, а якщо і буде формуватися, то вона, як вільна від забудови, буде продаватися через аукціон", – зазначив Дмитро Котляров.

Наразі мешканці будинку планують організувати збори, на які хочуть запросити профільних чиновників, аби отримати гарантії.

Що відомо

Перед відновленням проїзду вулицею Шевченка біля центрального ринку повністю очистили від тимчасових споруд. Деякі з них там стояли понад десять років.

У травні 2021-го на вулиці Клима Савура комунальники планували знести чотири гаражі. Але демонтували лише один. Загалом таких споруд там було 23.

На геопорталі відкритих даних є інтерактивна карта тимчасових споруд. Там зазначена уся інформація про об'єкти: який – самовільно встановлений, який – з дозволами, а який підлягає демонтажу.

Демонтажем незаконно встановлених споруд займалася і попередня міська влада. Так, у березні 2020-го перед початком карантину в Рівному демонтували нелегально встановлену вуличну рекламу. У лютому в місті почали демонтаж гаражів. У списку, який затвердили в міськраді, було майже чотири сотні "черепашок".

У Рівному на вулиці Київській, 11 демонтували 26 самовільно встановлених гаражів. Власники споруд запевняють, що про демонтаж їх повідомили надто пізно, а землю віддадуть під будівництво багатоповерхівки.

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