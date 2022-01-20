В Херсонській області працює 92 стаціонарні пункти щеплення та 10 центрів масової вакцинації населення від коронавірусу.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації.

Адреси та графіки роботи центрів масової вакцинації в Херсонській області:

Херсон, на ТРЦ «Фабрика», вул. Залаегерсег, 18. Центр працює з понеділка по неділю з 10 до 18 години

Херсон, у Торговельному центрі "Таврія В", вулиця 49-ї Гвардійської дивізії, 24. Щоденно, без вихідних, з 10 до 17 години.

Херсон, у поліклініці № 1 Херсонської міської лікарні ім. А.і О. Тропіних, по вул.Комарова, 2. Центр працює з понеділка по неділю, з 8 до 17 години.

Херсон, у поліклініці № 3 Херсонської міської лікарні ім. Є.Карабелеша, вулиця 200 років Херсона,25. Працює щоденно, з 10 до 17 години.

Нова Каховка, "Центр первинної медико-санітарної допомоги", амбулаторія №1. Розташована у приміщенні поліклініки по вул. Героїв України, 33 -а. Працює з понеділка по неділю, з 10 до 17 години.

Генічеськ, "Генічеський центр первинної медико-санітарної допомоги". Розташований на базі денного стаціонару по проспекту Миру, 130. Працює з понеділка по неділю, з 10 до 16 години.

Берислав, "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги", вул. 1 Травня, 124. Працює з понеділка по неділю, з 10 до 17 години.

Гола Пристань, "Голопристанський центр первинної медико-санітарної допомоги". Розташований по вул.Ларіонова, 23 у будівлі дорослої поліклініки. Працює з понеділка по неділю, з 10 до 17 години.

Скадовськ, "Скадовський центр первинної медико-санітарної допомоги", вул.Сергіївська, 20. Працює з понеділка по неділю, з 10 до 17 години.

смт Чаплинка, КНП "Чаплинська лікарня", вул.Космонавтів, 21. Працює з понеділка по неділю, з 10 до 15 години.

смт Новотроїцьк, КНП "Новотроїцький центр первинної медико-санітарної допомоги". Розташований у приміщенні амбулаторії, вул. Соборна 79. Працює з понеділка по неділю, з 10 до 17 години.

Адреси, контакти та графіки роботи пунктів та центрів масової вакцинації можна дізнатися на сайті Міністерства охорони здоров'я у розділі "Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації", обравши "Пункти щеплень".

Що відомо:

За минулу добу, 19 січня, в Херсонській області зафіксували 191 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 33 дитини та 4 медичних працівники.

У Херсоні почали робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Станом на 13 січня її зробили 3 246 людям.

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