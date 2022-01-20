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У Запоріжжі стартував національний чемпіонат з греко-римської боротьби
СПОРТРегіони

У Запоріжжі стартував національний чемпіонат з греко-римської боротьби

Денис Астаф'єв Валентин Пересипкін
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У Запоріжжі стартував національний чемпіонат з греко-римської боротьби Фото: Суспільне Запоріжжя

159 борців греко-римського стилю протягом двох днів розіграють нагороди національного чемпіонату. Змагання відбуваються у Запоріжжі, серед спортсменів вікової категорії до 23 років.

Про це журналістам Суспільного сказав заслужений майстер спорту України Армен Варданян.

У запорізькому палаці спорту “Юність” сьогодні, 20 січня, відбулося урочисте відкриття чемпіонату та перші кваліфікаційні сутички учасників. У чемпіонаті беруть участь борці, які представляють 20 областей України, де розвивають цей олімпійський вид спорту.

боротьбаФото: Суспільне Запоріжжя

Артем Варданян

"Греко-римська боротьба є пріоритетним видом спорту. На Олімпійських іграх у нас було золото та срібло, а також одне п'яте місце. І це у нас покоління, яке наступає на п'яти дорослій команді. Причому, доволі перспективне, адже серед них вже є імениті спортсмени, які заявили про себе на чемпіонатах Європи і світу", каже Артем Варданян.

Головний суддя змагань Сергій Чижов розповідає: за підсумком запорізького чемпіонату сформують склад національної збірної для участі у майбутньому чемпіонаті Європи, що відбудеться у березні у Болгарії. "Всі спортсмени, які на щось сподіваються і, за попередніми оцінками, будуть боротись та представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу — вони наразі знаходяться тут. Тому, що це основний їхній старт у підготовці", каже він.

боротьбаФото: Суспільне Запоріжжя

Сергій Чижов

За словами Сергія Чижова, у ранковій частині програми однією з найбільш видовищних стала зустріч між Владиславом Кравченком із Рівного та Владиславом Іваніною з Полтави.

Спортсмен із Рівненщини, який має титул чемпіона світу серед кадетів, на останній секунді виграв, завдяки кидку прогином. До цього його суперник із Полтави лідирував із рахунком 9:6. За останній кидок Кравченко отримав чотири залікових бали плюс один за неаргументований протест тренерів суперника.

боротьбаФото: Суспільне Запоріжжя

Владислав Кравченко

"У формі приїхав нормальній. Тренувались два рази на день з початком Нового року і до Нового року готувались. Приїхав тільки за першим місцем, хочу відібратись на чемпіонати Європи і світу. Перша сутичка пішла не так, як хотілося, головне було видихнути. Це і було зроблено, по суті. Думаю, далі вже буде легше", каже Владислав Кравченко.

Півфінали та фінальні сутички чемпіонату України відбудуться 21 січня. Вхід на трибуни Палацу спорту “Юність” безоплатний, за дотримання карантинних вимог.

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