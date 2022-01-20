159 борців греко-римського стилю протягом двох днів розіграють нагороди національного чемпіонату. Змагання відбуваються у Запоріжжі, серед спортсменів вікової категорії до 23 років.

Про це журналістам Суспільного сказав заслужений майстер спорту України Армен Варданян.

У запорізькому палаці спорту “Юність” сьогодні, 20 січня, відбулося урочисте відкриття чемпіонату та перші кваліфікаційні сутички учасників. У чемпіонаті беруть участь борці, які представляють 20 областей України, де розвивають цей олімпійський вид спорту.

Фото: Суспільне Запоріжжя Артем Варданян

"Греко-римська боротьба є пріоритетним видом спорту. На Олімпійських іграх у нас було золото та срібло, а також одне п'яте місце. І це у нас покоління, яке наступає на п'яти дорослій команді. Причому, доволі перспективне, адже серед них вже є імениті спортсмени, які заявили про себе на чемпіонатах Європи і світу", — каже Артем Варданян.

Головний суддя змагань Сергій Чижов розповідає: за підсумком запорізького чемпіонату сформують склад національної збірної для участі у майбутньому чемпіонаті Європи, що відбудеться у березні у Болгарії. "Всі спортсмени, які на щось сподіваються і, за попередніми оцінками, будуть боротись та представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу — вони наразі знаходяться тут. Тому, що це основний їхній старт у підготовці", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Чижов

За словами Сергія Чижова, у ранковій частині програми однією з найбільш видовищних стала зустріч між Владиславом Кравченком із Рівного та Владиславом Іваніною з Полтави.

Спортсмен із Рівненщини, який має титул чемпіона світу серед кадетів, на останній секунді виграв, завдяки кидку прогином. До цього його суперник із Полтави лідирував із рахунком 9:6. За останній кидок Кравченко отримав чотири залікових бали плюс один за неаргументований протест тренерів суперника.

Фото: Суспільне Запоріжжя Владислав Кравченко

"У формі приїхав нормальній. Тренувались два рази на день з початком Нового року і до Нового року готувались. Приїхав тільки за першим місцем, хочу відібратись на чемпіонати Європи і світу. Перша сутичка пішла не так, як хотілося, головне було видихнути. Це і було зроблено, по суті. Думаю, далі вже буде легше", — каже Владислав Кравченко.

Півфінали та фінальні сутички чемпіонату України відбудуться 21 січня. Вхід на трибуни Палацу спорту “Юність” безоплатний, за дотримання карантинних вимог.

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