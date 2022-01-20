В Ужгороді запрацював тимчасовий пункт обігріву

Тимчасовий пункт обігріву облаштували 20 січня в Ужгороді. Його розташували біля озера "Кірпічка". За словами начальника управління охорони здоров’я в Ужгороді Ярослава Глаголи, рішення про відкриття таких пунктів приймає міськрада. У наметі одночасно можуть перебувати до 20 людей.

Заступник начальника оперативно-рятувальної служби Закарпаття Володимир Ціцей розповів: там відвідувачам даватимуть чай та печиво. Один раз на добу сюди привозитимуть обіди. Електричний обігрівач, який використовують в наметі, може нагріти повітря всередині до 18 градусів.

Суспільне Закарпаття

Михайло Смоляр уперше буде чергувати у мобільному пункті обігріву. Працюватиме із напарником добу, потім їх замінять колеги.

"З 8 до 8, подобово, нас двоє, завтра буде двоє, три групи по двоє, — розповів він. — Будемо допомагати чаями, обідами – будуть гарячі у нас, там якесь печиво, вафельки".

Ще, за словами Михайла, у наметі є аптечка з ліками для надання першої невідкладної допомоги. Розгортають мобільні пункти обігрівуза умови, якщо протягом трьох днів температура повітря нижча за 8 градусів морозу, розповідає начальник управління охорони здоров’я в Ужгороді Ярослав Глагола.

Суспільне Закарпаття

"При температурі -15 людина може перебувати на відкритому повітрі, у безвітряну пору, до двох годин. Так вважається, — пояснив він. — Але це залежить від вологості повітря, від вітру, силу вітру — тут є багато факторів, які тут потрібно враховувати також".

Начальниця управління праці та соцзахисту Алла Келемец розповіла: пункт обігріву передбачений для того, щоб людина могла зігрітися.

"У секторі обліку безпритульних, там можна переночувати. На вулиці Грибоєдова є центр обліку безпритульних", — сказала вона.

Суспільне Закарпаття

Сім років поспіль біля озера "Кірпічка" рятувальники розгортають пункт обігріву. Цьогоріч це новий намет, придбаний за гроші з місцевого бюджету. Його вартість – 150 тисяч гривень, каже заступник начальника оперативної служби області Володимир Ціцей.

"Обладнана вона генератором для подачі електрики, — розповів він, — обладнана вона кондиціонером, який працює як на обігрів, так і на охолодження у літній період, якщо у цьому буде потреба, але тепер він працює на обігрів. Обладнана пічкою для підігріву їжі".

За словами Володимира Ціцея, за потреби у місті можна додатково розгорнути ще два мобільних пункти обігріву. Торік, поки працював пункт, його відвідало понад 100 людей.

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