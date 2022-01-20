На чотирьох автошляхах на Волині латають ями: де саме

На окремих ділянках чотирьох автомобільних доріг державного значення на Волині розпочався ямковий ремонт. Про це повідомляють в Службі місцевих автомобільних доріг.
Наразі ремонтні бригади на пошкоджених ділянках таких автошляхів:
- автошлях міжнародного значення "Київ — Ковель — Ягодин";
- автошлях міжнародного значення "Ковель – Чернівці – Тереблече";
- автодорога державного значення "Устилуг — Луцьк — Рівне";
- автошлях регіонального значення "Луцьк — Дольськ".
В Службі автомобільних доріг зазначили, що з початку року на автошляхах державного значення області підрядники ліквідували вибоїни на площі близько 1 100 м2. Для цього використовували холодну асфальтобетонну сумішХолодний асфальт – це багатокомпонентний матеріал, який містить дрібнозернистий щебінь, органічні кислоти, пластифікатори, полімери, який використовують для ямкового ремонту в холодну поруроку..
"Ліквідація ямковості – це вимушений тимчасовий захід, який дозволяє у міжсезоння забезпечити безпечний проїзд автошляхом до початку проведення ремонту", – зазначили обласні дорожники. Також у Службі анонсували проведення робіт на відтинку дороги між Луцьком та межею Рівненщини. Йдеться про відновлення 15 кілометрів шляху та капремонт ще п'яти кілометрів дороги.
Що відомо
- У 2021 році на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення.