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На чотирьох автошляхах на Волині латають ями: де саме
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На чотирьох автошляхах на Волині латають ями: де саме

Лариса Літвицька
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На чотирьох автошляхах на Волині латають ями: де саме Фото: Служба автомобільних доріг

На окремих ділянках чотирьох автомобільних доріг державного значення на Волині розпочався ямковий ремонт. Про це повідомляють в Службі місцевих автомобільних доріг.

Наразі ремонтні бригади на пошкоджених ділянках таких автошляхів:

  • автошлях міжнародного значення "Київ — Ковель — Ягодин";
  • автошлях міжнародного значення "Ковель – Чернівці – Тереблече";
  • автодорога державного значення "Устилуг — Луцьк — Рівне";
  • автошлях регіонального значення "Луцьк — Дольськ".

В Службі автомобільних доріг зазначили, що з початку року на автошляхах державного значення області підрядники ліквідували вибоїни на площі близько 1 100 м2. Для цього використовували холодну асфальтобетонну сумішХолодний асфальт – це багатокомпонентний матеріал, який містить дрібнозернистий щебінь, органічні кислоти, пластифікатори, полімери, який використовують для ямкового ремонту в холодну поруроку..

На чотирьох автошляхах на Волині латають ями: де самеФото: Служба автомобільних доріг

Ямковий ремонт на дорозі "Устилуг – Луцьк – Рівне"

"Ліквідація ямковості – це вимушений тимчасовий захід, який дозволяє у міжсезоння забезпечити безпечний проїзд автошляхом до початку проведення ремонту", – зазначили обласні дорожники. Також у Службі анонсували проведення робіт на відтинку дороги між Луцьком та межею Рівненщини. Йдеться про відновлення 15 кілометрів шляху та капремонт ще п'яти кілометрів дороги.

Що відомо

  • У 2021 році на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення.
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