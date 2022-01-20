На чотирьох автошляхах на Волині латають ями: де саме

На окремих ділянках чотирьох автомобільних доріг державного значення на Волині розпочався ямковий ремонт. Про це повідомляють в Службі місцевих автомобільних доріг.

Наразі ремонтні бригади на пошкоджених ділянках таких автошляхів:

автошлях міжнародного значення "Київ — Ковель — Ягодин";

автошлях міжнародного значення "Ковель – Чернівці – Тереблече";

автодорога державного значення "Устилуг — Луцьк — Рівне";

автошлях регіонального значення "Луцьк — Дольськ".

В Службі автомобільних доріг зазначили, що з початку року на автошляхах державного значення області підрядники ліквідували вибоїни на площі близько 1 100 м2. Для цього використовували холодну асфальтобетонну суміш.

Фото: Служба автомобільних доріг Ямковий ремонт на дорозі "Устилуг – Луцьк – Рівне"

"Ліквідація ямковості – це вимушений тимчасовий захід, який дозволяє у міжсезоння забезпечити безпечний проїзд автошляхом до початку проведення ремонту", – зазначили обласні дорожники. Також у Службі анонсували проведення робіт на відтинку дороги між Луцьком та межею Рівненщини. Йдеться про відновлення 15 кілометрів шляху та капремонт ще п'яти кілометрів дороги.

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