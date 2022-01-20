Голова громади Руслан Марцінків потренувався стріляти у тирі ліцею № 20, що на вулиці Гоголя, 10 в Івано-Франківську. Про це очільник міста повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться у дописі, водночас стріляти спробували секретар міської ради Василь Синишин, працівники виконкому, керівники департаментів й освітніх закладів. Тренування відбувалися у тирах у Микитинецького ліцею та ліцею № 21.

Фото: Facebook/Руслан Марцінків Стріляти спробували секретар міської ради Василь Синишин, працівники виконкому, керівники департаментів й освітніх закладів

"Маємо бути готові. На базі тирів освітніх закладів нашої громади проводимо навчально-тренувальні стрільби з пневматичної зброї. А пізніше будемо долучати жителів. Також важливо буде провести навчання з надання першої домедичної допомоги. Такі знання і вміння знадобляться", — йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківської громади повідомив, що рішення про проведення навчань у тирах ухвалили під час засідання виконавчого комітету 20 січня 2022 року.

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