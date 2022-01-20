У Житомирі в обласній дитячій лікарні відреконструювали центр гострої травми

У Житомирській обласній дитячій лікарні завершили реконструкцію центру з надання допомоги дітям з гострої травми. Про це Суспільному розповіла завідувачка центру Олена Ностопирьова.

За її словами, щороку обласний центр гострої травми у дитячій лікарні приймав близько 13 тисяч дітей. До реконструкції дітей оглядали у тісних приміщеннях, а в коридорі своєї черги чекали ще по кілька десятків людей. Після реконструкції площа центру збільшилась у кілька разів, що дозволить швидше приймати та оглядати хворих.

"У нас була дуже маленька оглядова, де оглядали всіх дітей, – каже Олена Ностопирьова. – А бувало таке, що протягом п'яти хвилин зверталося п'ять дітей, могли привезти і 10 діток. Нам було некомфортно у такій тісній оглядовій. Зараз у нас є нейрохірургічна оглядова, офтальмологічна оглядова, зроблена гарна операційна".

Фото: Суспільне Житомир Олена Ностопирьова

Фото: Суспільне Житомир

Окрім реконструкції, у центр доставили нове обладнання для діагностики та лікування – облаштували кабінет офтальмолога, операційну, а також встановили цифровий рентген-апарат замість аналогового.

"Апарат дозволяє зробити все, починаючи від простих досліджень, закінчуючи спеціальними методиками обстеження шлунково-кишкового тракту, тобто не лише кістково-суглобової системи, а й дослідження легень, урологічні дослідження. Будемо думати, аби миттєво передавати зображення знімків одразу ж в кабінети, поліклініку", – сказав завідувач рентген-діагностичним відділенням Юрій Динович.

Фото: Суспільне Житомир Юрій Динович

На реконструкцію центру з обласного бюджету витратили близько 13,5 мільйонів гривень. У цю суму увійшла вартість ремонтних робіт та нового обладнання.

"Відділенням дитячої травми, яке ми сьогодні відкриваємо, ми даємо старт великому проєкту з реконструкції обласної дитячої лікарні. За попередніми розрахунками, її вартість становитиме близько 600 мільйонів гривень. Фактично ми вже оголосили конкурс і в найближчі кілька місяців реконструкція почнеться", – розповів голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

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