Збірна 55 оабр "Запорізька Січ" здобула перемогу в Чемпіонаті оперативного командування "Схід" з футзалу серед військовослужбовців, що відбувався у Запоріжжі протягом трьох днів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці артбригади у Facebook.

У змаганнях брали участь 12 команд, що представляли військові частини та установи Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

До фіналу 20 січня дійшли команди "Запорізька Січ" та збірна Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Перемогу здобули запорізькі артилеристи — 3:1.

Фото з Facebook-сторінки 55 оабр "Запорізька Січ" Запорізькі артилеристи перемогли збірну Запорізького обласного ТЦК та СП

Як повідомили Суспільному у пресслужбі Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, третє місце у змаганнях посіла команда Донецького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Кращим бомбардиром турніру визнали військовослужбовця 55 оабр "Запорізька Січ", старшого солдата Микиту Росовецького. Він протягом чемпіонату забив у ворота противників 14 м`ячів.

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