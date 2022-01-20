Сумські депутати очікують від власників Котельні північного промвузла оприлюднення намірів щодо її майбутнього. Депутати звернулися у листі до керівництва АТ «СМНВО-Інжиніринг». Хочуть дізнатися, які наміри у підприємтсва щодо передачі Котельні у власність територіальної громади.

Лист на ім’я гендиректора АТ «СМНВО-Інжиніринг» Володимира Лук`яненка підписали керівники всіх фракцій міськради.

«Слід зазначити, що на нараді під головуванням Міністра розвитку громад та територій України, за участі голів Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради, представників Сумської міської ради Вами було оголошено про готовність продажу Котельні за 1 грн. Враховуючи Ваш видатний внесок у розвиток міста Суми та піднесення його статусу, за що Вам було присвоєно високе звання «Почесний громадянин міста Суми», існує надія, що з Вашого боку будуть своєчасно реалізовані обіцяні заходи, внаслідок чого споживачі північної та, частково, центральної частини міста будуть забезпечені безперебійними та якісними послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води», – зазначається у зверненні.

Депутати попросили Володимира Лук’яненка в максимально стислі терміни інформувати Сумську міську раду стосовно своїх подальших намірів.

Про реакцію керівництва АТ «СМНВО-Інжиніринг» на лист депутатів прес-секретарка підприємства Світлана Шовкопляс пообіцяла Суспільному дізнатися 21 січня.

Що відомо

5 листопада 2021 року на позачерговій сесії Сумської міської ради депутати погодились забрати Котельню північного промвузла у комунальну власність. Тоді депутати розглянули три питання. Два з них – про погашення боргів за газ Котельні північного промвузла, в тому числі про реструктуризацію боргу у 39 млн грн, які котельня та Сумське науково-виробниче об’єднання винні "Сумигазу". Якщо приватне підприємство його не погасить за 40 місяців, далі шість років борг виплачуватимуть з грошей платників податків Сум.

Початок опалювального сезону у Сумах у 2021 році на три тижні затримали у майже 300 багатоповерхівках. Тогорічна затримка стала найдовшою. Одна з головних причин - борги приватного теплопостачальника за газ і його транспортування. Детальніше - у розслідуванні Суспільного.

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