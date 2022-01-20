У Харківському районі водій легковика напідпитку врізався у магазин

34-річного жителя селища Вільхівка оштрафували за ДТП у стані сп'яніння. Чоловік на автомобілі Hyundai в'їхав у магазин. Травмованих немає.

Як повідомляє поліція Харківщини, водій Hyundai врізався у приміщення магазину у селищі Васищеве 20 січня близько 1:20.

"Під час дорожньо-транспортної пригоди водій отримав легкі тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні Харкова. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили додому", — повідомили у поліції.

За ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) водію загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортом на один рік.

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