На Херсонщині помер відомий науковець і аграрій Анатолій Лимар

На 90-му році життя помер відомий науковець і аграрій з Херсонщини Анатолій Лимар. Він - автор понад 200 наукових робіт з рослинництва та землеробства. Вивів особисто та у співавторстві 22 сорти баштанних культур.

Про це повідомляє Департамент розвитку сільського господарства та зрошення м. Херсон у Facebook.

Анатолій Лимар - академік Української академії екологічних наук, доктор сільськогосподарських наук зі спеціальності сільськогосподарські меліорації, професор кафедри рослинництва Херсонського державного аграрного університету

Фото: docplayer.net Анатолій Лимар на фестивалі "Український кавун" в м.Гола Пристань

Біографія

Анатолій Остапович Лимар народився у 1933 році в Херсоні. У 1957 році закінчив Херсонський сільськогосподарський інститут і почав працювати у радгоспі "Городній велетень" Бєлозерського району.

У 1964 році його призначили заступником начальника Херсонського облуправління меліорації та водного господарства, а з 1969 протягом восьми років працював начальником обласного управління сільського господарства.

У 1978 році Анатолія Лимаря призначили директором Миколаївської обласної державної дослідної станції, де він пропрацював 10 років.

З 1991 по 2005 роки він — директор Херсонської селекційної дослідної станції баштанництва (з 2001 р. — Інститут південного овочівництва і баштанництва).

З 1992 р. - доктор сільськогосподарських наук.

З 2005 р. працював завідувачем відділу промислових технологій вирощування овочевих і баштанних культур та відділу науково-технічного прогресу у галузі АПК Херсонського облагропрому.

З 2006 року був професором кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва Херсонського державного аграрного університету.

Фото: docplayer.net Дегустація продуктів баштанництва на Центральному ринку м. Херсон, 2003 рік.

Нагороди

За багаторічну наукову працю Анатолія Лимаря відзначили державними орденами, відзнаками та почесними грамотами. Зокрема, Указом Президента України йому присвоїли Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Його монографія "Екологічні основи систем зрошувального землеробства" відзначена премією УААН.

Фото: docplayer.net Анатолій Лимар разом із сином

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